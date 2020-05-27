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كورونا في إسبانيا: 236 ألفا و259 إصابة و27 ألفا و117 وفاة

12:33 م الأربعاء 27 مايو 2020
كورونا في إسبانيا: 236 ألفا و259 إصابة و27 ألفا و117 وفاة

أرشيفية

مدريد- (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في اسبانيا إلى 236 ألفا و259 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأربعاء بتوقيت مدريد (05:30 بتوقيت جرينتش)، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وبلغ عدد الوفيات في أسبانيا 27,117 حالة، بينما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد-19 الذى يسببه الفيروس إلى 150 ألفا و376 شخصا .
ومر نحو 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في اسبانيا.

فيروس كورونا مدريد إسبانيا

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