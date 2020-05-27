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إيطاليا تدرس تخفيف قيود التنقل بين أقاليمها

12:57 ص الأربعاء 27 مايو 2020
إيطاليا تدرس تخفيف قيود التنقل بين أقاليمها

أرشيفية

أعلنت وزيرة البنية التحتية والنقل الإيطالية باولا دي ميكيلي، أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري تقييم رفع قيود التنقل بين أقاليم البلاد، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم: "قررنا تبني طريقة مع الأقاليم، تقوم على الشفافية المطلقة، حيث تزودنا بالبيانات المتعلقة بالعدوى، لتعمل وزارة الصحة على تقييمها استنادا لذلك".

وفي ما يتعلق بتدفقات السياحة على المستوى الأوروبي، قالت: "ننسق الأمر مع وزراء الخارجية لويجي دي مايو، والسياحة داريو فرانشيسكيني، والصحة روبرتو سبيرانتسا، لتحديد آفاق قطاع السياحة، في الأشهر المقبلة".

وأضافت: "الجزء المتعلق باختصاصي يرتبط بالحصول بحلول 15 يونيو، على الإرشادات حول حركة قطاع النقل بين البلدان الأوروبية وعلى قدم المساواة. كما سنقيّم الأوضاع الصحية للدول الأوروبية الأخرى، وسيكون هناك قرار أوروبي بشأن وصول السياح من خارج أوروبا".

إيطاليا رفع قيود التنقل باولا دي ميكيلي

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