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حالات الإصابة بفيروس كورونا في كندا تتجاوز 85 ألف حالة

07:23 م الثلاثاء 26 مايو 2020
حالات الإصابة بفيروس كورونا في كندا تتجاوز 85 ألف حالة

كندا

كندا - (أ ش أ)

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كندا، حاجز 85000 حالة، اليوم الثلاثاء، بعد الإعلان عن 1014 حالة جديدة.

وأوضحت الإحصاءات الرسمية اليوم تسجيل 21 حالة وفاة بالفيروس، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في كندا يصل إلى 85998 إصابة، من ضمنهم 6566 حالة وفاة ب(كوفيد-19) و44651 حالة تعافي.

وفي نفس الإطار أعلن مسؤولو الصحة العامة في مقاطعة أونتاريو الرئيسية تسجيل أقل عدد من الإصابات اليومية خلال شهرين. وبعد تسجيل أونتاريو أكثر من 400 إصابة بفيروس كورونا خلال خمسة أيام متواصلة، أبلغ مسؤولو الصحة عن انخفاض كبير في عدد حالات الفيروس الجديدة.

وأكد المسؤولون اليوم الثلاثاء، تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة، وهو ما يمثل أقل عدد من حالات فيروس كورونا التي أبلغت عنها المقاطعة خلال 24 ساعة منذ نهاية مارس. وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في أونتاريو إلى 26191، بما في ذلك 2123 حالة وفاة و 19958 حالة تعافي من المرض.

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