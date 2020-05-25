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الكويت: لا تمديد للحظر الكلي بعد 30 مايو الجاري

08:48 م الإثنين 25 مايو 2020
الكويت: لا تمديد للحظر الكلي بعد 30 مايو الجاري

الكويت تعلن عدم تمديد نظام حظر التجول الشامل

وكالات:

أعلن وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، عدم تمديد نظام حظر التجول الشامل، المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا، بعد 30 مايو.

وأكد، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه سيكون هناك حظر تجول جزئي لحين عودة الحياة الطبيعية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 6621 حالة .

وأضافت (الصحة) الكويتية - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال504 من فيروس (كورونا)، مشيرة إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين .

وكانت وزارة الصحة الكويتية،قد أعلنت أمس الأحد، شفاء 370 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 6117 حالة .

الحظر الشامل الكويت فيروس كورونا

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