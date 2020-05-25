السعودية تسجل 9 وفيات و2235 إصابة جديدة بكورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين تسجيل تسع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 399 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 2235 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 74795 حالة.

ولفت المتحدث إلى تسجيل 2148 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 45668 .