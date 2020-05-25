اليابان تنهى حالة الطوارئ بعد أكثر من شهر من فرضها لاحتواء كورونا

طوكيو- (بي بي سي):

أنهى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لينهى بذلك القيود التي كانت مازالت مفروضة في عدد من المناطق لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال آبي في خطاب تلفزيوني " لدينا معايير صارمة للغاية لرفع حالة الطوارئ ، وقد استوفينا هذه المعايير."

وأضاف رئيس الوزراء أن البلاد تمكنت من السيطرة على انتشار مرض كوفيد 19 منذ فرض حالة الطوارئ في بعض المناطق في 7 أبريل الماضي ، ليتم لاحقا تمديده على الصعيد الوطني.

وتقوم اليابان بتخفيف القيود منذ منتصف مايو، لكنها أبقت العديد من المناطق ، بما في ذلك طوكيو ، قيد إجراءات صارمة لضمان احتواء المرض.

وسجلت اليابان عددًا منخفضًا نسبيًا من حالات الإصابة والوفيات مقارنة بالدول الكبري الأخرى.

وحتى يوم الاثنين، سجلت اليابان 820 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا و نحو 17 ألف حالة إصابة.