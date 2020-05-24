أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

تركيا تسجل 32 وفاة و1141 إصابة جديدة بكورونا

08:09 م الأحد 24 مايو 2020
تركيا تسجل 32 وفاة و1141 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في تركيا

وكالات

أعلنت تركيا اليوم الأحد، تسجيل 32 وفاة و1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع طفيف للمؤشرين بعد أيام من انخفاض كبير سجلاه.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الأحد، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1141 ليصل إلى 156827 حالة.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4340 شخصا إثر رصد 31 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 21 مايو 27 حالة، وبلغ نفس العدد في مايو 22، ووصل في 23 مايو إلى 32.

تركيا فيروس كورونا فخر الدين قوجة

الخبر التالى:

المعارضة البريطانية تدعو للتحقيق مع مستشار جونسون لخرقه قواعد الإغلاق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 16513

    عدد المصابين

  • 4628

    عدد المتعافين

  • 735

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5403979

    عدد المصابين

  • 2247230

    عدد المتعافين

  • 343975

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن حصيلة كورونا أول أيام العيد.. وارتفاع جديد بالوفيات