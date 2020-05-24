تركيا تسجل 32 وفاة و1141 إصابة جديدة بكورونا

وكالات

أعلنت تركيا اليوم الأحد، تسجيل 32 وفاة و1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في ارتفاع طفيف للمؤشرين بعد أيام من انخفاض كبير سجلاه.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الأحد، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1141 ليصل إلى 156827 حالة.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4340 شخصا إثر رصد 31 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 21 مايو 27 حالة، وبلغ نفس العدد في مايو 22، ووصل في 23 مايو إلى 32.