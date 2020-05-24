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ترامب: أنا أسوأ ما حدث لروسيا

07:57 م الأحد 24 مايو 2020
ترامب: أنا أسوأ ما حدث لروسيا

ترامب

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، نفسه بأنه "أسوأ ما حدث لروسيا" حسبما أفادت العربية.

وقال ترامب خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "FullMeasure" إن نظيره الروسي فلادمير بوتين، لا يتمنى فوزه بالانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، مضيفًا: "إنني أسوأ ما حدث لروسيا، أنا أتفق معه وتربطني علاقات جيدة به، لكنه يفهم هذا الأمر".

وتابع الرئيس الأمريكي: "هو ربما لا يريد فوزي.. على الرغم من أنني أعتقد أنني أعجبه، إلا أنني لست على يقين بأنه لا يريد أن أنتصر"

ترامب روسيا فلادمير بوتين الانتخابات الرئاسة الأمريكية

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