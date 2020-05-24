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وزير المالية السعودي: اقتصاد المملكة قادر على التعامل مع تداعيات كورونا

12:57 ص الأحد 24 مايو 2020
وزير المالية السعودي: اقتصاد المملكة قادر على التعامل مع تداعيات كورونا

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

وكالات

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن اقتصاد المملكة لديه القدرة على التعامل بمرونة واحترافية مع تداعيات أزمة كورونا، حسبما ذكرت رويترز.

وأكد الجدعان، متانة اقتصاد المملكة وقدرته على التعامل مع عجز الموازنة وتراجع الإيرادات، رغم الحاجة الملحة لخفض النفقات، "الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية".

وتواجه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم من انخفاض تاريخي في أسعار النفط في الوقت الذي من المرجح أن تؤدي فيه إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد إلى الحد من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

محمد الجدعان فيروس كورونا السعودية محمد بن سلمان

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