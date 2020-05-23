نجا من الحرب العالمية.. وفاة تمساح في موسكو عن عمر ناهز الـ84 عامًا

روسيا - (أ ش أ)

توفي في حديقة حيوان موسكو التمساح الوحيد الناجي من معركة برلين أثناء الحرب العالمية الثانية عن عمر ناهز 84 عاما.

ونعت حديقة حيوان موسكو، في حسابها على تويتر، التمساح وكتبت في تغريدة لها "توفي لدينا تمساح المسيسيبي ساتورن أي زحل، بسبب الشيخوخة، بعمر 84 عاما، وهو عمر جيد جدا".

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن صفحة الحديقة على موقع (أنستجرام)، عثر على التمساح من قبل الجنود البريطانيين، وتم نقله إلى روسيا منذ عام 1946 وعاش في حديقة حيوان موسكو إلى يوم وفاته.

وأشارت الحديقة إلى أنه وفقا لبعض الأساطير، فقد كان الحيوان ضمن مجموعة حيوانات هتلر، وليس في حديقة الحيوان، لكن بغض النظر عن مالكه فهو يبقى حيوان بريء لا يمكن ربط حياته بالسياسة، لقد أحب التدليك بالفرشاة، وعندما كان لا يعجبه شي، كان يقضم القضبان الفولاذية والخرسانات في الحديقة.