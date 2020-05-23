الصين تعلن عدم تسجيل وفيات أو إصابات مؤكدة بفيروس كورونا

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات مؤكدة بسبب فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليظل إجمالي الإصابات عند 82971 حالة، والوفيات دون تغيير عند 4634 حالة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنه تم تسجيل حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما بالفيروس، إحداهما وافدة من الخارج في شنجهاي، والثانية محلية في مقاطعة جيلين.

وأضافت أن 3 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78258 شخصا، في حين وصل عدد الحالات الخطيرة إلى 9 حالات.لافتة إلى أنه لم يتم أمس تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة وافدة من الخارج ليظل عدد الحالات الوافدة عند 1711 حالة، غادر منها 1670 حالة المستشفيات بعد تعافيهم.

وأشارت اللجنة إلى أن 5085 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين ما يزالون تحت الملاحظة الطبية، فيما تم الإبلاغ أمس عن 28 حالة جديدة بدون أعراض.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1065 حالة مؤكدة من بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و 441 حالة في تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج 1029 مريضا في منطقة هونج كونج و 45 في منطقة ماكاو و 408 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.