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أوقاف كردستان بالعراق تمنع إقامة صلاة العيد في المساجد

01:28 م الخميس 21 مايو 2020
أوقاف كردستان بالعراق تمنع إقامة صلاة العيد في المساجد

منع إقامة صلاة العيد في المساجد بكردستان العراق

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان بالعراق اليوم الخميس غلق أبواب المساجد ومنع إقامة صلاة العيد وذلك ضمن الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا بعد تسجيل إصابات جديدة بمدينتي السليمانية وأربيل خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بحكومة الإقليم نبز إسماعيل قوله "إن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في محافظات كردستان الأربع اقترحت عدم فتح أبواب المساجد وإقامة صلاة العيد فيها بسبب ظهور إصابات جديدة في الإقليم خلال الأيام الماضية".

وأشار إلى أن الوزارة ستلتزم بأي إجراء أو قرار يصدر من أجل المصلحة العامة ويساهم في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره.

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كردستان العراق صلاة العيد غلق المساجد

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