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شكري يبحث هاتفيًا مع نظيره البريطاني القضايا الاقليمية

01:24 م الخميس 21 مايو 2020
شكري يبحث هاتفيًا مع نظيره البريطاني القضايا الاقليمية

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية بريطانيا "دومينيك راب"، حيث بحثا مُجمَل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بان الوزيرين أكدا خلال الاتصال حرص القاهرة ولندن على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، كما أشادا بالزخم الذي شهدته علاقات التعاون خلال المرحلة الماضية وأهمية مواصلة تطويرها من أجل تحقيق مصالح الشعبين والدولتين.

وأشار حافظ إلى أن الوزيرين استعرضا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، حيث تمت مناقشة مستجدات القضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على حل الدولتين، كما تم تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الأمن والاستقرار هناك.

وأوضح أن شكري و"راب" تبادلا الرؤى حول كيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، واتفقا على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون على المستوى الدولي من أجل مواجهة انتشار الفيروس والحد من تداعياته على المستويات المختلفة.

هذا المحتوى من

سامح شكري زارة الخارجية ومينيك راب زير خارجية بريطانيا

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