تقارير: الإفراج عن المحامي السابق لترامب خوفا من الإصابة بكورونا

نيويورك- (د ب أ):

أفادت تقارير صحفية بأنه سيتم الإفراج عن مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس بشكل سابق لأوانه على خلفية انتشار وباء كورونا.

واستندت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وهي ضمن الصحف التي نشرت الخبر في عددها الصادر أمس الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، في ذلك إلى متحدثة باسم السجن.

وذكرت وسائل إعلام مختلفة بالإشارة إلى مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يقضي كوهين بقية فترة عقوبته في المنزل.

ومن المفترض في الأساس أن يقضي كوهين (53 عاما)مدة عقوبته التي تبلغ ثلاث سنوات في السجن بمدينة أوتيسفيل بولاية نيويورك حتى نوفمبرعام 2021.

وبحسب البيانات، كان المحامي السابق لترامب طلب الإفراج عنه لأسباب صحية. وكانت هناك حالات عدوى بفيروس كورونا في السجن.

يشار إلى أن مراكز الاحتجاز والسجون في الولايات المتحدة تعد بؤر خطر لانتشار الفيروس. ولهذا السبب تم إطلاق سراح أكثر من 2500 سجين قبل الموعد المحدد للإفراج عنهم حتى منتصف مايو الجاري ، بحسب "نيويورك تايمز".

وأدين كوهين أمام محكمة في عام 2018 في عدة قضايا من بينها تهمة الشهادة الكاذبة أمام الكونجرس الأمريكي.