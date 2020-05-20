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مقاطعة كندية تغلق مدارسها حتى نهاية العام الدراسي الحالي

12:23 ص الأربعاء 20 مايو 2020
مقاطعة كندية تغلق مدارسها حتى نهاية العام الدراسي الحالي

دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية

تورونتو - (د ب أ)

قال دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، في مؤتمر صحفي في مدينة تورونتو اليوم الثلاثاء، إن أونتاريو ستستمر في إغلاق مدارسها الحكومية حتى نهاية العام الدراسي الحالي في حزيران/ يونيو المقبل ، حسبما أفادت اليوم الثلاثاء وكالة أنباء بلومبرج.

وقال فورد إن الطلاب الذين كانوا في سبيلهم إلى التخرج من المدرسة الثانوية سيظل بإمكانهم ذلك . وكانت المدارس قد أغلقت ابوابها في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).

وقال وزير التعليم الكندي ستيفن ليتشي إن الحكومة ستوسع الاشتراك بالدورات الدراسية الصيفية مع التركيز على خدمة طلاب المدارس الثانوية، وأن المدارس الخاصة ومراكز رعاية الأطفال ستظل مغلقة حتى تعبر الحكومة من المرحلة الأولى من خطة إعادة الفتح ، مما يعني أنها لن تتمكن من العودة حتى يونيو المقبل على أقل تقدير .

مقاطعة أونتاريو الكندية مقاطعة كندية فيروس كورونا

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