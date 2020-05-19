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المبعوثة الأممية إلى ليبيا تحذر من استمرار تدفق المرتزقة إلى البلاد

10:53 م الثلاثاء 19 مايو 2020
المبعوثة الأممية إلى ليبيا تحذر من استمرار تدفق المرتزقة إلى البلاد

ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة

نيويورك - (د ب أ)

حذرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الثلاثاء، من أن تدفق الأسلحة والمعدات والمرتزقة، إلى الأطراف المتحاربة في البلاد سيزيد من حدة الصراع.

وقالت ويليامز أمام مجلس الأمن الدولي: "ما زلنا نشهد تعزيزات عسكرية تنذر بالخطر نتيجة إرسال الداعمين الأجانب للأسلحة المتطورة والقاتلة بشكل متزايد دون انقطاع ، ناهيك عن تجنيد المزيد من المرتزقة في صفوف طرفي النزاع".

وأضافت أن "الاستنتاج الوحيد الذي يمكننا استخلاصه هو أن هذه الحرب ستشتد وتتسع وتتعمق مع عواقب مدمرة للشعب الليبي".

وتستمر تركيا في إرسال المرتزقة والمعدات العسكرية، إلى ما تسمى بحكومة الوفاق في طرابلس الموالية لها.

ستيفاني ويليامز نيويورك ليبيا

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