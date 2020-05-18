وزير العدل الأمريكي: السعودي منفذ هجوم فلوريدا تربطه علاقات بالقاعدة
وكالات
أكد وزير العدل الأمريكي، أن المتدرب السعودي محمد الشمراني، الذي نفذ الهجوم على قاعدة بنساكولا العسكرية بفلوريدا، العام الماضي، كان لديه اتصالات وتنسيق مع مجموعة من الأشخاص الخطيرين في تنظيم القاعدة حتى قبل وصوله إلى الولايات المتحدة.
وأشار وزير العدل الأمريكي، إلى أن فك تشفير هاتف الشمراني قدم أدلة قيمة تُظهر أن الهجوم خطط له من قبل القاعدة.
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