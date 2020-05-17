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الخارجية العراقية تشجب رفع بعثة الاتحاد الأوروبي علم المثلية في بغداد

08:29 م الأحد 17 مايو 2020
الخارجية العراقية تشجب رفع بعثة الاتحاد الأوروبي علم المثلية في بغداد

الخارجية العراقية

بغداد - (د ب ا )

شجبت وزارة الخارجيّة العراقية اليوم الأحد قيام بعثة الاتحاد الأوروبيّ في العراق وبعثات اجنبية أخرى عاملة في العراق برفع علم المثليّة في مقراتها.

وذكر بيان للوزارة أن ذلك يمثل مساسا بالمبادئ والقِيَم الأخلاقية السامية التي تحترمها الديانات السماوية كافة فضلاً عن تنافيه مع القيم والأخلاق والأعراف الاجتماعيّة لبلدنا العزيز واستفزازه للمشاعر والمعاني الدينية المقدسة.

وحثت الخارجية العراقية كافة البعثات العاملة في العراق بلزوم التقيد بالقوانين المرعيّة في البلاد، ورعاية الأعراف الدبلوماسية والقِيَم السائدة في المُجتمَع العراقيّ.

الخارجية العراقية علم المثلية الاتحاد الأوروبي

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