"صلاة حذرة".. اليونان تعيد فتح الكنائس وأستراليا تخفف القيود على التجمعات الدينية

أثينا- (بي بي سي):

توافد المصلون في اليونان على الكنائس لحضور القداديس، للمرة الأولى منذ أسابيع، بعد تخفيف القيود المفروضة على التجمعات العامة.

وفرضت البلاد الإغلاق العام لاحتواء تفشي فيروس كورنا، منذ منتصف مارس الماضي، ما اضطر المصلين للاحتفال بعيد الفصح بحسب التقويم الأرثوذكسي، في منازلهم.

واتخذت بعض الكنائس، اليوم، بعض الإجراءات الوقائية لضمان تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي؛ فحافظت على مسافة مترين بين مقاعد المصلين، والتزمت بتنظيف الأيقونات الدينية بمناديل مطهرة بعد تقبيل المصلين للتماثيل (وهو تقليد معتاد في الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية).

وفي أستراليا، استؤنفت الشعائر الدينية في عدد من المدن، بعد سبعة أسابيع من فرض إجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء الوباء.

وفي نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في أستراليا، سُمح بتجمع عدد أقصاه 10 أشخاص من المصلين في الكنائس، في حين قرر كثير من الكنائس والمعابد والمساجد إبقاء أبوابها مغلقة، خشية انتقال العدوى بين رعاياها من كبار السن.