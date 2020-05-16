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نيويورك تعلن فتح الشواطئ جزئيا بمناسبة "يوم الذكرى"

01:16 ص السبت 16 مايو 2020
نيويورك تعلن فتح الشواطئ جزئيا بمناسبة "يوم الذكرى"

الشواطئ

وكالات:
أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو الجمعة، أن نيويورك ستنضم إلى الولايات المجاورة، نيوجيرسي وكونيتيكت وديلاوير، في إعادة فتح الشواطئ جزئيا خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة يوم الذكرى.
ويأتي إعلان كومو غداة إعلان حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي أنه سيفتح الشواطئ في بداية عطلة الصيف التقليدية من 23 إلى 25 مايو.
ويوم الذكرى (Memorial Day)، هو يوم عطلة فدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية يحتفل به في آخر يوم اثنين من شهر مايو، ويهدف إلى تكريم الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في ساحات المعارك.
وتعد نيويورك الأكثر تضررا من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس فيها إلى 343051 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 22302.

الشواطئ نيويورك نيوجيرسي يوم الذكرى أندرو كومو أمريكا

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