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إيطاليا تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا خلال أقل من أسبوع

09:32 م الثلاثاء 12 مايو 2020
إيطاليا تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا خلال أقل من أسبوع

مستشفيات إيطاليا

روما - (د ب أ)

سجلت إيطاليا، أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أقل من أسبوع، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للسماح لحكام الأقاليم بتخفيف قيود الإغلاق الوطنية ابتداء من 18 مايو الجاري، حسبما أفادت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.

ومن المتوقع أن يتخذ حكام الأقاليم قراراتهم بشأن إعادة فتح الحانات والمطاعم والأعمال التجارية الأخرى قبل أوائل يونيو، كما قررت إدارة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي من قبل.

ويضغط حلفاء كونتي في التحالف الحاكم ورؤساء الأقاليم من أجل تسريع خطط تخفيف الإغلاق المفروض منذ شهرين.

وأبلغت سلطات الحماية المدنية عن تسجيل 1402 حالة إصابة بالفيروس وهو أكبر عدد منذ السادس من مايو، مقارنة بـ 744 حالة تم تسجيلها أمس.

وبلغ مجموع حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى الآن 221216.

وانخفض عدد حالات الوفاة اليومية من 179 إلى 172 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 30911 حالة منذ بداية الجائحة في البلاد في أواخر فبراير.

إيطاليا روما فيروس كورونا جوزيبي كونتي

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