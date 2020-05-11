العربية: مقتل ٤٠ إيرانيًا وتدمير بارجة بنيران صديقة في مناورة بحرية

وكالات

ذكرت "العربية" في نبأ لها بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن بارجة إيرانية تعرضت لنيران صديقة من مدمرة، خلال مناورة إيرانية بحرية في الخليج العربي.

وقالت العربية، إن أنباءً غير مؤكدة تفيد بمقتل ٤٠ عنصرًا وأصيب العشرات خلال الحادث الذي وقع بنيران صديقة.

وذكرت العربية، نقلا عن صحيفة تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، أن من بين القتلى الذي لا يقل عددهم في أحسن الأحوال عن ١٨ عنصرًا، ضباط كبار في صفوف الجيش.