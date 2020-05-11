أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

العربية: مقتل ٤٠ إيرانيًا وتدمير بارجة بنيران صديقة في مناورة بحرية

12:51 ص الإثنين 11 مايو 2020
العربية: مقتل ٤٠ إيرانيًا وتدمير بارجة بنيران صديقة في مناورة بحرية

تدمير بارجة بنيران صديقة في مناورة بحرية

وكالات

ذكرت "العربية" في نبأ لها بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن بارجة إيرانية تعرضت لنيران صديقة من مدمرة، خلال مناورة إيرانية بحرية في الخليج العربي.

وقالت العربية، إن أنباءً غير مؤكدة تفيد بمقتل ٤٠ عنصرًا وأصيب العشرات خلال الحادث الذي وقع بنيران صديقة.

وذكرت العربية، نقلا عن صحيفة تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني، أن من بين القتلى الذي لا يقل عددهم في أحسن الأحوال عن ١٨ عنصرًا، ضباط كبار في صفوف الجيش.

مناورة إيرانية البحرية الإيرانية تدمير بارجة نيران صديقة

الخبر التالى:

‏ألمانيا.. معدل نقل العدوى بكورونا ارتفع بعد تخفيف الإجراءات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"كواشف تحليل حامض نووي".. مصر تتسلم مستلزمات طبية من الصين للمرة الثانية