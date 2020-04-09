ترامب: نسير في المسار الصحيح لمواجهة كورونا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تسير في المسار الصحيح في مواجهة وباء كورونا المستجد، لكنه من المحتمل أن تشهد أيامًا صعبةً قبل تخطى الأزمة.

وحث ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات وباء كورونا، المنعقد في البيت الأبيض، الأمريكيين على الحافظ على قواعد التباعد الاجتماعي، مضيفًا أنهم يجنوا ثمار تغيير السلوك الاجتماعي بسبب تلك الأزمة.

وقال الرئيس الأمريكي، إن بلاده لديها فرصة لتصبح أكثر قوى من ذي قبل، مشيرًا إلى أن هناك توافق بين الجمهوريين والديمقراطيين وأنه لا وقت للألاعيب السياسية.

وأضاف، أن بلاده تتعامل مع أزمة وباء كورونا أفضل من دول كثيرة، وأنه لن يعيد فتح البلاد إلا بعد تراجع منحنى الوباء.

واستطرد قائلاً: "أجرينا اختبارات فحص كرونا أكثر من أي بلد آخر وهذا يمثل عامل قوة بالنسة لنا".