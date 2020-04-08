نيويورك تسجل 779 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

نيويورك - أ ش أ

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو ، اليوم الأربعاء، تسجيل 779 حالة وفاة جديدة في ولايته جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد حتى الآن في الولاية.

وأشار كوومو -في تصريحات له أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز"- إلى أنه رغم ذلك تشير الأرقام إلى تسطح منحنى الإصابة في الولاية، حيث زاد عدد المصابين في المستشفيات خلال الأسبوع الجاري بنسبة 3 بالمائة فقط بدلا من الزيادات التي بلغت 25 بالمائة خلال الأسابيع الماضية.

وقال حاكم نيويورك "قد تكون حصيلة الوفيات قريبة من هذا الارتفاع أو حتى أعلى في الأيام القليلة المقبلة، لكننا لاحظنا تسطح المنحنى".

وأضاف "لم يقل أحد أنه تم توقف انتشار الفيروس أو أن عدد المصابين بلغ ذروته، لقد عملنا على تسطيح المنحنى لهذه الفترة الزمنية".

وأشار حاكم نيويورك إلى أن الوفيات الجديدة تصل بمجموع الوفيات في الولاية إلى 6298 حالة بالفيروس وهو أكثر من ضعف عدد القتلى في الهجمات الإرهابية عام 2001 التي استهدفت مركز التجارة العالمي.