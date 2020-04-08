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مسؤولة إسبانية: الحياة قد تعود لطبيعتها تدريجيا في نهاية الشهر الجاري

01:10 م الأربعاء 08 أبريل 2020
مسؤولة إسبانية: الحياة قد تعود لطبيعتها تدريجيا في نهاية الشهر الجاري

أرشيفية

مدريد- (د ب ا):

قالت الحكومة الإسبانية اليوم الأربعاء إنه قد تعود الحياة تدريجيا للبلاد، التي تخضع لإجراءات إغلاق منذ 15 مارس الماضي، بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقالت وزيرة المالية والمتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو إنه قد يتم رفع بعض إجراءات التباعد الاجتماعي، التي تم فرضها لوقف تفشي فيروس كورونا، بعد 26 أبريل الجاري، عندما تنتهى حالة الطوارئ.

وأضافت مونتيرو لقناة انتينا 3 التلفزيونية أن المواطنين سوف " يعودون لحياتهم الطبيعية" بعد هذا التاريخ، على الرغم من أنه سوف تكون هناك" تعليمات واضحة" من الحكومة بشأن كيفية التعامل في الأماكن العامة.

ويشار إلى أنه يسمح للأسبان الآن بالخروج فقط لشراء الاحتياجات اللازمة، عدا ذلك من الممنوع الخروج حتى لو للتمشية أو ممارسة الرياضة.

وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بالمؤكدة بالفيروس في إسبانيا 146690 حالة، كما بلغت حالات الوفاة 14555 حالة.

الحكومة الإسبانية مدريد فيروس كورونا

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