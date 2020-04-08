فيروس كورونا: العثور على ثالث "أسد أمريكي" في شوارع سانتياغو

أعيد الحيوان إلى الطبيعة بعد خضوعه لفحوص طبية

لندن (بي بي سي)

شوهد أسد أمريكي (كوغار) ثالث يتجول في شوارع العاصمة التشيلية سانتياغو.

وأمسك المسؤولون بالحيوان وأخذوه إلى حديقة الحيوان لإجراء فحوص طبية له قبل إطلاقه في الطبيعة.

وكانت السلطات قد أمسكت باثنين آخرين منذ أن خلت شوارع المدينة بسبب العزلة التي فرضتها السلطة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ويبلغ عدد سكان سانتياغو ستة ملايين نسمة. وقال هوراسثيو بوركيز المدير الوطني لخدمات الزراعة والمواشي إن هذه الحيوانات تظهر حين تحس بقلة الضجيج في المدينة وتأتي بحثا عن طعام، وبعضها يضل طريقه فيدخل المدن.

ويقول خبراء إن جفافا شديدا في التلال المحيطة بسنتياغو يدفع الحيوانات لدخول المدينة بحثا عن الغذاء.

وعثر على الحيوان الأخير في مجمع سكني. وكان أول حيوان أمسك به المختصون أنثى في صحة جيدة.

وهذه الحيوانات لم تكن الوحيدة التي تسللت إلى مناطق ساد فيها الهدوء بعد أن كانت تعج بالحياة.

وفي ظاهرة مشابهة شهدت شوارع مدينة لانددنو شمالي ويلز دخول قطعان ماعز جبلي .

كذلك شوهدت طواويس في المنطقة. وعرضت لقطات لدلافين تسبح في قنوات مدينة البندقية في إيطاليا، لكن اتضح لاحقا أنها صورت على بعد 750 كيلومترا.