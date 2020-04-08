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ترامب يعلق على استقالة وزير البحرية بالإنابة

12:11 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
ترامب يعلق على استقالة وزير البحرية بالإنابة

دونالد ترامب

وكالات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على استقالة وزير البحرية بالإنابة توماس مودلي، التي تقدم بها اليوم الثلاثاء، وقبلها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قائلاً: "إن استقالته تصرف غير أناني وفي مصلحة البلاد".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة بالولايات المتحدة، لكشف مستجدات وباء كورونا

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بتناجون" اليوم الثلاثاء، عن قبول وزير الدفاع مارك إسبر، لاستقالة وزير البحرية بالإنابة توماس مودلي، التي تقدم بها اليوم، عقب اجتماع في البنتاجون.

وكان مودلي، تقدم باستقالته، في وقت سابق من اليوم، بسبب التعامل مع حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" التي ظهرت عليها إصابات بفيروس وبعد تصريحات مسيئة لقائدها المُقال بريت كروجر.

دونالد ترامب توماس مودلي الولايات المتحدة

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