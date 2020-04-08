بنغازي الليبية تسجل أول إصابة بكورونا والإجمالي 20 حالة

بنغازي - (د ب ا)

سجلت مدينة بنغازي شرق ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 20 حالة.

وأعلن أحمد الحاسي، الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا، أن الحالة لمواطن ليبي يبلغ من العمر 55 عامًا، ويعاني من مشاكل صحية في الرئتين، وقدم من تركيا إلى ليبيا عبر تونس، قبل 20 يومًا، بحسب موقع " ليبيا 218" الإخباري.