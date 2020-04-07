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العراق يستلم موقعًا جديدًا من القوات الفرنسية التابعة للتحالف الدولي

09:52 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
العراق يستلم موقعًا جديدًا من القوات الفرنسية التابعة للتحالف الدولي

القوات الفرنسية التابعة للتحالف الدولي

وكالات

استلمت وزارة الدفاع العراقية، الموقع السادس من سلسلة المواقع التي تستلمها من قوات التحالف الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلاً عن بيان وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، قولها، إن استلام الموقع من قيادة فرقةِ المشاة السادسة من القوات الفرنسية، تم في ضوء الاتفاق المبرم بين العراق والتحالف الدولي بعد إنهاء الأخير مهامه التدريبية والفنية للقوات المسلحة العراقية.

القوات الفرنسية قوات التحالف الدولي وزارة الدفاع العراقية

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