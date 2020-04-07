لوكسمبورج توافق على استقبال 12 قاصرًا من مخيمات اللاجئين باليونان

أثينا - (د ب أ)

أعلن وزير الهجرة اليوناني جيورجوس كوموتساكوس، اليوم الثلاثاء، أن اليونان ولوكسمبورج اتفقتا على نقل 12 من القصر غير مصحوبين بآبائهم إلى لوكسمبورج، وذلك ضمن خطة لتوزيع اللاجئين في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقال كوموتساكوس في بيان: "لقد تم الاتفاق على ذلك في محادثة هاتفية مع وزير خارجية لوكسمبورج يان أسلبورن"، مضيفا "إن ذلك يعد مثالا إيجابيا للدول الأوروبية الأخرى التي أعربت عن رغبتها في استقبال قصر".

وأضاف أسلبورن إن عملية النقل يجب أن تحفز الدول الأخرى على استقبال الأطفال.

وذكر وزير الخارجية في تصريح لـشبكة التحرير الإعلامى الألمانية: "إذا تمكنا، ونحن دولة صغيرة، من القيام بذلك، فيجب على ألمانيا وفرنسا أيضا القيام بذلك"، مضيفا: "نحن نتحدث عن 10 أطفال لكل نصف مليون نسمة".

ويتواجد الأطفال حاليا في جزيرتي ليسبوس و كيوس اليونانيتين. ومن المقرر أن تتم عملية النقل خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

ويشار إلى أن هناك العشرات من المخيمات التي تستضيف نحو 100 ألف مهاجر في اليونان، بعضها مزدحم بصورة تفوق طاقتها الاستيعابية .