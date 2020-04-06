رئيس الفلبين يدرس تمديد فترة الحظر بسبب كورونا لنهاية أبريل

مانيلا - (د ب أ)

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الاثنين، أن الحكومة "تميل إلى تمديد فترة الحظر بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى 30 أبريل الجاري"، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من المناقشات قبل اتخاذ قرار نهائي بهذا الصدد.

وقال دوتيرتي في خطاب متلفز للأمة مساء اليوم، إنه يشعر بأنه بين شقي الرحى فيما يتعلق باتخاذ قرار بشأن تمديد الحظر.

وقال الرئيس الفلبيني : "إذا لم يخرج الناس من منازلهم ، فإنهم لا يعملون ، ولا يأكلون.. ولكن النصيحة التي يرددها الجميع وجميع الحكومات في جميع أنحاء العالم تقول لك أبق داخل منزلك وأغلقه عليك ولا تخرج حتى ينتهي الوباء. متي؟ لا أدري، لا أعرف".

كانت السلطات الفلبينية أعلنت اليوم الاثنين أنه تقرر فرض تعليق مؤقت على سفر العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الخارج، وسط جهود البلاد للتعامل مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وكشفت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج عن أنها وافقت الأسبوع الماضي على قرار بفرض حظر مؤقت "حتى يتم رفع حالة الطوارئ الوطنية وحتى يتم رفع قيود السفر المتعلقة بكورونا في دول المقصد".

ويشمل القرار الأطباء والممرضات وعلماء الأحياء المجهرية وعلماء الأحياء الطبية وأخصائيي التكنولوجيا الطبية وخبراء التحاليل والمعالجين التنفسيين والصيادلة وفنيي المختبرات وأخصائيي الأشعة ومساعدي التمريض، وغير ذلك.

وذكرت الإدارة أن الحظر المؤقت يهدف إلى دعم جهود الحكومة لوقف انتشار الفيروس من خلال إعطاء الأولوية "لتوجيه الموارد البشرية للنظام الوطني للرعاية الصحية".

وقالت الخبيرة الصحية الفلبينية إسبرانزا كابرال إن أكثر من 20 طبيبا لقوا حتفهم بعد إصابتهم بالفيروس في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 414 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3660 حالة، إلى جانب تسجيل 11 وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 163 . وعلى الجانب الآخر تعافى 73 مريضا.