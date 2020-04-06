أفغانستان تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا

كابول - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة الأفغانية 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 367 حالة سجلت غالبيتها في هيرات وكابول.

وأعلنت وزارة الصحة العامة ـ في بيان نقلته وكالة خاما برس الأفغانية اليوم الاثنين - تسجيل 16 حالة جديدة في إقليم هيرات و6 في العاصمة كابول و3 في نيمروز و2 في قندوز و2 في فارياب وحالة واحدة في ولاية دايكندي.

وقتل هذا الفيروس 8 أشخاص في أفغانستان وكان آخر ضحاياه رجل في الثمانين من عمره توفي في إقليم تاخار شمال شرق البلاد.