أفغانستان تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا
كابول - (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة الأفغانية 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 367 حالة سجلت غالبيتها في هيرات وكابول.
وأعلنت وزارة الصحة العامة ـ في بيان نقلته وكالة خاما برس الأفغانية اليوم الاثنين - تسجيل 16 حالة جديدة في إقليم هيرات و6 في العاصمة كابول و3 في نيمروز و2 في قندوز و2 في فارياب وحالة واحدة في ولاية دايكندي.
وقتل هذا الفيروس 8 أشخاص في أفغانستان وكان آخر ضحاياه رجل في الثمانين من عمره توفي في إقليم تاخار شمال شرق البلاد.
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