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أعضاء الحكومة الجزائرية يتبرعون بشهر من رواتبهم لمكافحة كورونا

08:55 م السبت 04 أبريل 2020
أعضاء الحكومة الجزائرية يتبرعون بشهر من رواتبهم لمكافحة كورونا

فيروس كورونا

الجزائر - أ ش أ

قرر أعضاء الحكومة الجزائرية، التبرع بشهر من رواتبهم لصالح حسابات التضامن لصالح المساهمة في الجهود الوطنية للحد من آثار الأزمة الصحية لفيروس كورونا على المواطنين.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم السبت، فإن الحكومة أرادت أن تكون هذه المبادرة انعكاسا لروح الأخوة والتضامن والمساعدة الاجتماعية المتبادلة التي يتميز بها الشعب الجزائري، واليقين يحدوها بأننا سنتمكن من تخطي هذه الأزمة الصحية بأقل الأضرار.

يذكر أن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار قد أعلن اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 1251 حالة إصابة، و130 وفاة.

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