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فيديو: شرطي تركي يقتل شابا سوريا لخروجه وقت الحظر.. وحملة للمطالبة بمحاكمته

08:17 ص الخميس 30 أبريل 2020
فيديو: شرطي تركي يقتل شابا سوريا لخروجه وقت الحظر.. وحملة للمطالبة بمحاكمته

الشاب السوري المقتول

كتب- محمود علي:

أثار مقتل شاب سوري في تركيا غضبا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو يظهر إطلاق شرطي تركي النار عليه بسبب خرق قوانين حظر التجوال على من هم دون العشرين عاما.

وأعلنت السلطات التركية أن "علي" كان ضحية قتل بالخطأ في الواقعة التي تعود إلى يوم الإثنين في مدينة أضنة التركية جنوبي البلاد، بعد إصابته برصاصة استقرت في صدره، وفق "سي إن إن" بالعربية.

وتصدر الشاب السوري البالغ من العمر 19 عاماً تريند موقع "تويتر" في تركيا، في حملة واسعة لمحاكمة الشرطي التركي مع تداول رسومات مؤثرة للشاب ملقى على الأرض، تعبر بشكل ساخر عن حماية الشاب من فيروس كورونا بالقتل.

ووجه ناشطون أتراك الانتقادات للشرطة التركية لاستخدامها الرصاص الحي في فرض حظر التجوال، فيما أصدرت ولاية أضنة، بيانا، ذكرت فيه أن عناصر شرطة من مديرية أمن منطقة سيهان، أقاموا نقطة تفتيش في حي سوجو زاده، وأضافت أن "شابا سوريا أصيب بالخطأ بعيار ناري، إثر إطلاق نار تحذيري بعد هروبه وعدم امتثاله لطلب الوقوف من قبل الشرطة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

تركيا جريمة قتل التواصل الاجتماعي حظر التجوال

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