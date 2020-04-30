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الصين: إلغاء القمة السنوية لمنتدى "بوآو" الآسيوي بسبب "كورونا"

08:19 ص الخميس 30 أبريل 2020
الصين: إلغاء القمة السنوية لمنتدى "بوآو" الآسيوي بسبب "كورونا"

أرشيفية

بكين - (أ ش أ):
أعلنت إدارة منتدى "بوآو" الآسيوي اليوم الخميس إلغاء القمة السنوية للمنتدى، وذلك في إطار التعاون مع إجراءات الحكومات حول العالم لمكافحة انتشار فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).
وذكرت إدارة المنتدى -في بيان اليوم- "إن جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم تهدد صحة الإنسان والاقتصاد العالمي، واستجابة للجهود الدولية لاحتواء المرض وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة جميع المشاركين، اتخذ مجلس إدارة المنتدى القرار الصعب بعدم عقد المؤتمر لهذا العام".
وأضافت إدارة المنتدى أنها ستواصل التحضير لثلاثة فعاليات رئيسية من المقرر عقدها في النصف الأخير من عام 2020 وتنظيم سلسلة من الأنشطة عبر الإنترنت لمناقشة تأثير الوباء وبحث حلول للتعافي.
وكان من المقرر عقد المؤتمر السنوي لمنتدى "بوآو" الآسيوي في مدينة "بوآو" الساحلية في مقاطعة هاينان الجزرية جنوبي الصين، تحت شعار "عالم متغير: نرتبط معاً من أجل مستقبل مشترك"، إلا أنه تقرر تأجيله لأجل غير مسمى قبل صدور القرار سالف الذكر بإلغاء قمة هذا العام.
ومنتدى بوآو الآسيوي، الذي تأسس عام 2001 ويعقد سنويا في بلدة بوآو الساحلية بمقاطعة هاينان جنوبي الصين، منظمة غير حكومية لا تهدف للربح تلتزم بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والتقريب بين الدول الآسيوية من أجل أهدافها التنموية.

هذا المحتوى من

Asha
الصين منتدى بوآو الآسيوي فيروس كورونا

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