واتساب يتهم شركة إسرائيلية باختراق حسابات 1400 مسئول وصحفي بعدة دول

كتب - محمد صفوت

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن الشركة المالكة لتطبيق "واتساب" رفعت دعوى قضائية ضد شركة "إن إس أو جروب" الإسرائيلية لأمن البرمجيات، واتهمتها باختراق 1400 حساب لمسئولين بارزين في الحكومة الأمريكية، وصحفيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، مستغلة الخوادم الأمريكية.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فإن "واتساب" اتهمت الشركة الإسرائيلية باستغلال خوادمها في أمريكا، وتورطها في عمليات اختراق وانتهاك لحقوق الإنسان، تشمل مسئولين أمريكيين، وصحفيين هنود ومعارضين روانديين.

وتقول الشركة الإسرائيلية، إن عملاء الحكومة يشترون منها برامج التجسس لتعقب الإرهابيين والمجرمين، ولم تعرف كيف يستخدم عملاءها برامجها.

الدعوى القضائية التي تقدمت بها "واتساب"، هي الأولى من نوعها من قبل شركة تقنية كبرى، تكشف عن مزيد من التفاصيل الفنية حول كيفية نشر برنامج القرصنة، "Pegasus" ضد الأهداف، وألحقتها بملفات جديدة، التي كشفت عنها "جارديان" في تقرير اليوم.

وذكرت الدعوى التي تقدمت بها الشركة الأسبوع الماضي، أن الخوادم التي تسيطر عليها "أن أس أو جروب" كانت جزءا لا يتجزأ من عمليات الاختراق.

يقول أحد مهندسي "واتساب" الذي حقق في الاختراق، إن 720 حالة اختراق تمت من قبل الشركة الإسرائيلية، عبر خادم تابع لها في لوس أنجلوس.

ويقول جون سكوت، أحد خبراء البرمجيات، ويعمل على التحقيق، إن سيطرة الشركة الإسرائيلية على الخوادم المشاركة في عملية الاختراق، يؤكد أنها لديها عناوين "IP" والمستخدمين الذين تم استهدافهم.

وقالت الشركة الإسرائيلية، إنها ستقدم ردها على المحكمة في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن الشركة الإسرائيلية، تسوق تطبيقًا تزعم أنه يمكنه رصد أماكن انتشار وباء كورونا، من خلال جمع بيانات مستخدمي الهواتف، الأمر الذي قوبل بموجة من الانتقادات والتحذيرات من قبل الخبراء التقنيين.