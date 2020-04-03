رئيس وزراء السويد لشعبه: استعدوا لوفاة الآلاف بكورونا

ستوكهولم - (د ب أ):



قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم الجمعة إن السويد يجب أن تستعد لوفاة "الآلاف" بمرض "كوفيد-19".

وقال لوفين في مقابلة مع صحيفة "داجنز نيهيتر" السويدية إننا "سنحصي وفيات بالآلاف. ويتعين علينا الاستعداد لهذا".

وتتعلق الأزمة التي تواجه البلاد بكل من عدد المواطنين الذين هم في حاجة للرعاية والتداعيات الاقتصادية.

وحذر لوفين من أن جائحة فيروس كورونا سوف تستمر "لأشهر" وليس لأسابيع. يجب أن يكون لدينا هذا المنظور وألا نقلل مستوى حذرنا".

وقال إننا "اخترنا استراتيجية لوقف منحى العدوى عن الصعود، وألا يكون لدينا هذه الزيادة كبيرة، قد لا يستطيع نظام الرعاية الصحية التعامل معها"، مضيفا أن "هذا يعني أيضا أننا سيكون لدينا مزيد من المرضى حالتهم بالغة الخطورة ويحتاجون إلى عناية فائقة، وسيكون لدينا الكثير من الوفيات".