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للمرة الأولى.. الوفيات اليومية بكورونا في روسيا تتجاوز المئة

11:54 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
للمرة الأولى.. الوفيات اليومية بكورونا في روسيا تتجاوز المئة

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موسكو- (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأربعاء، تسجيل 108 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 972 حالة.
وهذه هي المرة الأولي التي يتجاوز فيها عدد الوفيات اليومية في روسيا عتبة المئة، بعد أن كان المؤشر الأعلى 72 وفاة وتم تسجيله ضمن حصيلة الاثنين.
ووفقا للبيانات التي نقلها موقع "روسيا اليوم"، فقد سجلت البلاد 5841 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى نحو مئة ألف.
وأعلنت السلطات تعافي 1830 من المصابين، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 10286.

فيروس كورونا L s; موسكو روسيا

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