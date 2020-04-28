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الاتحاد الأوروبي والمكسيك يختتمان مفاوضات اتفاقية التجارة الجديدة

07:21 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
الاتحاد الأوروبي والمكسيك يختتمان مفاوضات اتفاقية التجارة الجديدة

فيل هوجان مفوض شئون الزراعة بالاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

اختتم الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اليوم الثلاثاء، مفاوضاتهما الرامية إلى إبرام اتفاقية جديدة للتجارة.

وأعلن الجانبان اليوم الثلاثاء اتفاق فيل هوجان، المفوض الأوروبي للتجارة، وجارثيلا ماركويز، وزيرة الاقتصاد المكسيكية في اتصال هاتفي على النقاط الأخيرة التي كانت لا تزال عالقة، واشار الجانبان إلى أن الاتفاقية يجري مراجعتها من الناحية القانونية حاليا وسيتم ترجمتها إلى كل لغات دول الاتحاد الأوروبي، وعندئذ يمكن التوقيع عليها لتبدأ بعدها عملية المصادقة عليها.

يذكر أن الاتفاقية الجديدة هي تحديث للاتفاقية السارية بين الجانبين منذ عام 2000، حيث تم توسيع نطاق الاتفاقية القديمة.

وكان الجانبان قد شرعا في المفاوضات في ايار/مايو 2016، وقد تم تسريع وتيرة المفاوضات في العام التالي بسبب التصريحات الحمائية الصادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد حقق الجانبان نجاحا في المفاوضات قبل نحو عامين ولكن بقيت تفاصيل كانت لا تزال تحتاج إلى توضيح.

وحسب تصريحات المفوضية، فإن من الممكن وفقًا للاتفاقية المحدثة التجارة في كل السلع بين الجانبين حتى السلع الزراعية، كما تعهد الجانبان بتنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ.

وأضافت المفوضية، أن الاتفاقية جزء من اتفاق موسع بين الاتحاد الأوروبي والمكسيك يتضمن أيضا حماية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ في العام الماضي 5ر75 مليار دولار حسب البيانات الصادرة عن الجانب المكسيكي، ويُعَدُّ الاتحاد الأوروبي ثالث أهم شريك تجاري للمكسيك، بينما تعد المكسيك هي أهم شريك تجاري للتكتل داخل أمريكا اللاتينية.

فيل هوجان الاتحاد الأوروبي المكسيك وزيرة الاقتصاد المكسيكية

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