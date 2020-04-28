دياب يناشد اللبنانيين قطع الطريق على أي محاولة "لخطف ثورتهم"

بيروت - ( د ب أ)

أعرب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، عن تفهمه "صرخة" الناس ضد السياسات التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة مناشدًا اللبنانيين أن يقطعوا الطريق على أي محاولة "لخطف ثورتهم".

وقال رئيس الحكومة "نحن نتفهم صرخة الناس ضد السياسات التي أوصلت البلد إلى هذا الواقع الاجتماعي والمعيشي والمالي والاقتصادي، ونتفهم المطالب الشعبية بالإصرار على محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بحالة الانهيار".

وأضاف دياب "نحن مع كل تعبير ديمقراطي، خصوصا الذي يترجم وجع الناس، لكننا نرفض بشدة كل المحاولات الخبيثة لتشويه هذا التعبير".

وتابع "كما قلت سابقا، ممنوع العبث بالاستقرار الأمني، ويجب أن تكون هناك محاسبة لهؤلاء العابثين، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي".

وقال إنه "من الطبيعي أن يخرج الناس إلى الشارع، وأن يفجروا غضبهم مجددا، كما فعلوا في انتفاضة 17 أكتوبر، خصوصاً بعدما تبين لهم وجود محاولات سياسية لمنع الحكومة من فتح ملفات الفساد".

ومن جانبها، أعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة أن "المجلس أقر أربعة تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال".

وأضافت "كان موضوع جلستنا الخطة المالية وغداً هناك جلسة إستثنائية ونحن في إطار وضع اللمسات الاخيرة على هذه الخطّة".

واعتبرت ان "الوضع في الشارع خرج عن إطار المطالب المحقة وهناك بعض المندسين".

يذكر أن لبنان يشهد منذ أيام احتجاجات شعبية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع سعر صرف الدولار والمواد الغذائية .

وشهدت مدينة طرابلس ليل أمس مواجهات بين المحتجين والجيش اللبناني أسفرت عن جرح العشرات من عناصر الجيش والمحتجين وتوفي أحد المحتجين اليوم متأثراً بجروح أصيب بها ليل أمس.