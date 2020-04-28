التحالف العربي: 151 خرقًا من الحوثيين لتمديد وقف النار خلال 48 ساعة

وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، تسجيل 151 خرقًا لوقف إطلاق النار في اليمن من قبل المليشيا الحوثية، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف، في بيان، مساء اليوم الاثنين، نقلته شبكة "سكاي نيوز" عربية، أن الخروقات شملت الأعمال العدائية العسكرية، واستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأكد، استمرار التزامه والجيش الوطني اليمني، بوقف إطلاق النار الشامل.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الاسبوع الماضي، تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر اعتبارًا من 23 أبريل الجاري.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وبناءً على إعلانها السابق في 8 أبريل الجاري بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبناءً على طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لإحراز التقدم في المفاوضات مع الطرفين حول وقف إطلاق نار دائم، وكذلك الاتفاق على أهم التدابير الاقتصادية والإنسانية، ولاستئناف العملية السياسية، واستمراراً لجدية ورغبة التحالف للتخفيف من معاناة الشعب اليمني والعمل على مواجهة كورونا، فإنها تعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارًا من الخميس الموافق 23 أبريل.