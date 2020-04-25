السعودية تلغي عقوبة الجلد وتستبدلها بالسجن

ألغت السعودية عقوبة الجلد، لتستبدلها بعقوبات السجن والغرامة المالية، وفقا لوثيقة قانونية تداولتها وسائل الإعلام.

وأفادت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الجمعة، أنه “صدرت توجيهات عليا تقضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى”.

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر أن المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال.

وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا فى السعودية قراراً بالأغلبية ينص على المحاكم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.