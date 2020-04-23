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الأمم المتحدة ترصد انتهاك الهدنة في ليبيا 850 مرة منذ يناير

04:37 م الخميس 23 أبريل 2020
الأمم المتحدة ترصد انتهاك الهدنة في ليبيا 850 مرة منذ يناير

ستيفاني ويليامز

تونس - (د ب أ):

وصفت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الخميس، الهدنة السارية بأنها"اسمية فقط" في ظل الاعلان عن المئات من الانتهاكات، معربة عن قلقها مما تردد مؤخرا بشأن استخدام أسلحة كيميائية في الصراع الدائر في ليبيا.

وقالت المبعوثة الأممية للصحفيين- في مؤتمر صحفي عبر شبكة الانترنت: "لايمكن حقا وصفها بالهدنة. كما لا يمكن وصفها بوقف لاطلاق النار."

وتم خرق الهدنة - منذ الاتفاق الذى تم التوصل إليه عبر المفاوضات لوقف إطلاق النار في منتصف يناير الماضي - 850 مرة، تضمنت 70 خرقا وقع خلال الأسبوع الماضي فقط.

وقالت ويليامز، الدبلوماسية الأمريكية التي أصبحت منذ مارس الماضي تشغل منصب القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومقرها تونس، إنه قد تم الاتفاق على هدنة أخرى بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه لم يتم الالتزام بها.

وأوضحت ويليامز أن التقارير الواردة هذا الأسبوع بشأن استخدام المواد الكيميائية في هذه الدولة المنكوبة بالحرب الأهلية تدعو لـ" القلق البالغ".

ستيفاني ويليامز تونس ليبيا

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