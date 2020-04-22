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تراجع ملحوظ في عدد الجرائم بالعاصمة الألمانية بسبب كورونا

06:53 م الأربعاء 22 أبريل 2020
تراجع ملحوظ في عدد الجرائم بالعاصمة الألمانية بسبب كورونا

شرطة برلين

برلين - (د ب أ)

أفادت شرطة العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء، بحدوث تراجع ملحوظ في أعداد الجرائم المسجلة بسبب أزمة كورونا الراهنة.

وأوضحت الشرطة أن جرائم السطو على المنازل في الأسبوع الماضي تراجعت بنسبة نحو 65% مقارنة بعددها في نفس الفترة الزمنية من 2019، كما تراجعت جرائم النشل بنسبة نحو 61%، فيما وصل التراجع في جرائم سرقات السيارات إلى -8ر76%.

وبلغ إجمالي الجرائم التي تم تسجيلها في برلين في الأسبوع الماضي، 6590 جريمة بتراجع بنسبة نحو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت الجرائم الجنسية بشكل ملحوظ حيث بلغ عددها في الأسبوع الماضي 51 جريمة بتراجع بمقدار 33 جريمة مقارنة بنفس الفترة من 2019 (-39%).

كانت باربارا سلوفيك، رئيسة شرطة برلين، صرحت مساء أمس الثلاثاء في حديث إذاعي بأن هناك قطاعات زادت فيها الجرائم، مثل السطو على الأقبية، وتبين أن بعض هذه الجرائم حدث منذ فترة طويلة، كما تحدثت سلوفيك عن زيادة جرائم الحرائق المتعمدة " وقد هيأت الشوارع الخالية من الناس الفرصة لهذا".

وبحسب تحليل لوكالة الأنباء الألمانية، سجلت ألمانيا أكثر من 144 ألف إصابة وأكثر من 4700 وفاة بكورونا.

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