حدائق حيوان الدنمارك تعيد فتح أبوابها الشهر المقبل مع تخفيف "قيود كورونا"

ستوكهولم- (د ب أ):

أعلنت عدة حدائق حيوان في الدنمارك، الثلاثاء، أنها سوف تفتح أبوابها مجددا في أول مايو، حيث تخفف البلاد تدريجيا من القيود التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت حديقة حيوان كوبنهاجن إن مطاعمها سوف تبيع وجبات جاهزة وسوف يتواجد موظفون لضمان أن يحافظ الزائرون على مسافة آمنة عن بعضهم البعض خلال الزيارة، بما يتماشى مع الارشادات الصادرة عن السلطات الصحية.

وسوف تبقى بعض أماكن العرض الداخلية مغلقة لتجنب الازدحام.

ومددت الدنمارك حديثا الحظر الذي كان مفروضا لمدة شهر على التجمعات لأكثر من 10 أشخاص حتى 10 مايو، مما يعني أنه لن يُسمح للمجموعات الأكبر بالتجمع أيضا في حدائق الحيوان، وفقا للارشادات .

وبالإضافة إلى حديقة حيوان كوبنهاجن، من المقرر أن تستقبل حدائق حيوان في ألبورج وأودينس وجيفسكود الزوار مجددا في أول مايو.

وفي الأسبوع الماضي، تم السماح بإعادة فتح دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس حتى الصف الخامس بعد أربعة أسابيع من إغلاقها.

ومن ناحية أخرى ، قالت وزارة الصحة إن الحكومة حددت الحد الأقصى للتجمعات الكبيرة عند 500 شخص. وقالت الوزارة إن ذلك لن يكون له أي آثر عملي فوري، حيث من المقرر حظر التجمعات الكبيرة حتى الأول من سبتمبر.

استند الحد الأقصى للفعاليات الكبيرة إلى توصيات من السلطات الصحية والغموض بشأن كيفية تطور تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وحتى اليوم الثلاثاء، سجلت الدنمارك 364 حالة وفاة بفيروس كورونا.