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النمسا وبلجيكا وسويسرا تبحث التعاون لمواجهة أزمة كورونا

11:41 م الإثنين 20 أبريل 2020
النمسا وبلجيكا وسويسرا تبحث التعاون لمواجهة أزمة كورونا

الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين

فيينا - (أ ش أ):
بحث الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين هاتفيا اليوم الاثنين مع ملك بلجيكا فيليب ورئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروغا الوضع الحالي في أوروبا في ضوء تطورات أزمة كورونا .
وقال الرئيس النمساوي، في تصريح له اليوم الإثنين، إن بلاده تتضامن مع بلجيكا والتى تعاني حاليًا بشكل خاص من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن حماية المناخ يجب أن تلعب دورا هاما في تعزيز جهود التعاون بين دول أوروبا.
وشكر فان دير بيلين، كل من سويسرا وبلجيكا على التعاون الجيد في إعادة النمساويين إلى الوطن في الأسابيع الأخيرة.

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