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أمريكا: مئات المتظاهرين يطالبون بإعادة فتح الاقتصاد

02:36 ص الإثنين 20 أبريل 2020
أمريكا: مئات المتظاهرين يطالبون بإعادة فتح الاقتصاد

الشرطة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ):
تجمع المئات من المتظاهرين بالقرب من مبنى الكابيتول في مدينة دنفر الأمريكية الأحد للاحتجاج على أمر حاكم ولاية كولورادو بالبقاء في المنزل، متجاهلين إرشادات التباعد الإجتماعي.

وطالب المتظاهرون حاكم الولاية جاريد بولس بإعادة فتح اقتصاد الولاية بحجة أن إجراءات الإغلاق التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا تسبب الكثير من الضرر لسبل عيش السكان.

وبحسب موقع "دنفرايت" الإخباري المحلي، رفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها "البطالة تحصد الأرواح أيضًا" و "أفضل أن اتعرض لخطر فيروس كورونا بدلاً من الاشتراكية".

ونظمت مظاهرات مماثلة في جميع أنحاء البلاد.

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