الأردن يسجل 4 إصابات جديدة وتماثل 7 للشفاء

وكالات

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تماثل 7 حالات جديدة للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وتسجيل 4 إصابات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 417 إصابة مؤكدة بالوباء.

وأعلن الأردن، عن إغلاق وعزل محافظات الكرك ومعان والطفيلة ابتداءا من يوم الأربعاء المقبل، تزامنا مع تخفيف إجراءات الحظر في هذه المحافظات.

وكشف عن عودة بعد القطاعات للعمل بكامل طاقتها.