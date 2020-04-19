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تسجيل إصابة جديدة ووفاة بفيروس كورونا في سوريا

06:23 م الأحد 19 أبريل 2020
تسجيل إصابة جديدة ووفاة بفيروس كورونا في سوريا

فيروس كورونا

دمشق - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 39 إصابة، مشيرة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة من الإصابات المسجلة سابقاً.
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، كما تم تسجيل حالة وفاة من الإصابات المسجلة سابقاً ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن 39 إصابة شفي منها 5 إصابات وتوفيت 3 حالات.

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فيروس كورونا وزارة الصحة السورية دمشق سوريا

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