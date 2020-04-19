تسجيل إصابة جديدة ووفاة بفيروس كورونا في سوريا

دمشق - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 39 إصابة، مشيرة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة من الإصابات المسجلة سابقاً.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، كما تم تسجيل حالة وفاة من الإصابات المسجلة سابقاً ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن 39 إصابة شفي منها 5 إصابات وتوفيت 3 حالات.