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السودان: 50 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا

12:11 ص الأحد 19 أبريل 2020
السودان: 50 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

السودان - (أ ش أ)

ذكرت وزارة الصحة السودانية، أنه جرى رصد 50 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد، تخضع حاليًا للفحص المعملي، مؤكدة عدم تسجيل إصابات أو وفيات جديدة، بخلاف ما أعلنت في وقت مبكر صباح اليوم.
وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم السبت، أن اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة عقدت اجتماعا لاستعراض تقارير الوضع الوبائي العالمي والمحلي لجائحة كورونا.
وأكدت التقارير أن جملة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، وصلت إلى 66 إصابة، من بينها 10 حالات وفاة، إلى جانب شفاء 3 حالات سبق الإعلان عنها.
وشدد الاجتماع على ضرورة تطبيق الموجهات الصحية المطلوبة والالتزام بحظر التجول بما يسهم في الحد من انتشار المرض.

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فيروس كورونا السودان وزارة الصحة السودانية

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